Violento asalto en Nuevo León: Retira 2mdp y lo esperaban afuera del banco para robarle

Guadalupe, Nuevo León.- La tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025, un hombre fue despojado de aproximadamente 2 millones de pesos cuando salía de una sucursal bancaria que se ubica en la avenida Benito Juárez y calle Tolteca, en la colonia La Fuente del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los primeros informes refieren que los asaltantes se movilizaban a bordo de un automóvil Nissan Sentra en el que, luego de lograr su cometido, emprendieron la huida con rumbo desconocido.

De acuerdo con datos recabados por Telediario, el reporte de los hechos se registró alrededor de las 12:30 horas de este miércoles, cuando la víctima ingresó a la sucursal de un conocido banco, realizó un importante retiro de dinero en efectivo, monto que guardó al interior de un maletín. Cuando se disponía a subir a su automóvil, el afectado fue interceptado por un sujeto armado que le arrebató el maletín y posteriormente se subió al vehículo mencionado, en donde ya lo esperaba su cómplice.

Autoridades informaron que uno de los delincuentes portaba cubrebocas y gorra, mientras que al segundo presunto asaltante se le observó únicamente con cubrebocas", explicó el medio anteriormente citado con respecto a este millonario robo.

Tras ser alertados a través de un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe llegaron a la sucursal bancaria como primeros respondientes y constataron el hecho, por lo que notificaron a personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, qué se encargó de recabar testimonios, así como de realizar las primeras indagatorias del caso. Las autoridades solicitaron acceso a las cámaras de vigilancia del lugar para ver si existen videos del atraco y así identificar a los responsables.

Por su parte, el individuo vulnerado fue presentado ante la instancia competente para rendir su declaración e interponer la respectiva denuncia sobre este hurto. Otros casos similares se han reportado en bancos de otros municipios de Nuevo León como Apodaca y Santa Catarina, en donde personas han sido despojadas de su dinero efectivo tras realizar una transacción de este tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui