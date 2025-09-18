Activan Protocolo Alba en Sonora por desaparición de Margarita; padece esquizofrenia

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 17 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGES) informó la activación del Protocolo Alba para la búsqueda y pronta localización de Margarita Tarazón Rodríguez, una adulta mayor de 63 años de edad, quien fue vista por última vez ese mismo día en la ciudad de Hermosillo. Aquí te compartimos todos los detalles de su desaparición.

De acuerdo con la información presentada por la FGJES, Margarita salió de un domicilio ubicado en la colonia Álvaro Obregón sin un rumbo fijo; desde ese momento se desconoce su paradero. Las autoridades señalaron que, debido a las circunstancias, existe el riesgo de que su integridad física se encuentre en peligro, por lo que se solicita a la ciudadanía su colaboración para aportar cualquier dato que ayude en las investigaciones.

Buscan a mujer desaparecida en Hermosillo. Foto: Facebook

Buscan a Margarita, mujer desaparecida en Hermosillo

El boletín de búsqueda señala que Margarita Tarazón Rodríguez es de nacionalidad mexicana, tiene una estatura aproximada de 1.50 metros y un peso cercano a los 70 kilogramos. Su complexión es robusta, de cara redonda y tez morena clara. Entre sus características físicas destaca el uso de cabello corto, ojos de color café oscuro y cejas gruesas. La mujer tiene labios redondeados y le falta un diente frontal.

Se detalla que, en el momento de su desaparición, la fémina vestía una malla azul con flores, una camiseta gris y tenis del mismo color. Como señas particulares, se informó que padece esquizofrenia y recibe tratamiento psiquiátrico, lo que hace aún más urgente su localización y acceso a atención médica.

La última vez que fue vista fue alrededor del 17 de septiembre en Hermosillo, sin que hasta ahora se tenga información certera sobre su paradero. Ante esta situación, la Fiscalía de Sonora hace un llamado a la población a mantenerse atenta a cualquier dato que permita dar con la ubicación de la ciudadana.

Las autoridades precisaron que todas las denuncias relacionadas con este caso pueden realizarse a través del Número de emergencias 911, así como en la línea directa de la Fiscalía, disponible en el teléfono (662) 289 88 00, extensión 15701. También se puede enviar información mediante el correo electrónico alertas.desaparecidos@fiscalia.sonora.gob.mx.

