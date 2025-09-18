Balacera deja un herido al sureste de Hermosillo; llegó al hospital por su propio pie

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este jueves 18 de septiembre, autoridades de seguridad activaron un código rojo en respuesta a reportes de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Valle de Agualurca, ubicada en el sureste de Hermosillo. El suceso dejó como saldo a una persona herida que ya recibe atención médica. Los hechos ocurrieron sobre la calle Aguadura, entre Sierra Alpina y Aguamanil.

Según la información recabada en el lugar, un hombre, identificado extraoficialmente como Manuel 'N' de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba en el exterior de un domicilio cuando fue abordado por varios individuos armados. Testimonios sugieren que, tras un aparente altercado verbal, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima para después escapar del lugar con rumbo desconocido.

A pesar de las lesiones sufridas, el afectado logró trasladarse por sus propios medios a las instalaciones de la clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han proporcionado un parte oficial sobre su estado de salud, pero se cree que está fuera de peligro. Asimismo, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este suceso.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron tanto al lugar del ataque armado como al centro médico para resguardar las áreas y recabar los primeros datos. Por su parte, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó a la escena para iniciar con las indagatorias correspondientes.

En el sitio del atentado estuvieron presentes varias patrullas

Esto incluye el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de testimonios que permitan esclarecer la mecánica de los hechos y dar con quienes resulten responsables. Vecinos de la colonia Valle de Agualurca indicaron a las autoridades que el inmueble donde ocurrió la agresión es presuntamente usado como un punto de venta de sustancias ilícitas desde hace varios años.

Fuente: Tribuna