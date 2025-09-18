Balacera en Nogales: Personal de la AMIC repele agresión y neutraliza a dos pistoleros

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fueron agredidos a balazos mientras daban cumplimiento a mandamientos judiciales, y tras repeler el ataque dos sujetos fueron neutralizados y detenidos, asegurándoles armas de fuego, cartuchos útiles y un vehículo, en Nogales. Los hechos ocurrieron la noche de ayer 17 de septiembre en Río Santa Cruz, colonia Héroes.

Los agentes detectaron un vehículo Volkswagen CC que circulaba a exceso de velocidad y cuyas características coincidían con las referidas en las órdenes de investigación. Al indicarle el alto con señales luminosas y sonoras, los ocupantes hicieron caso omiso e iniciaron la huida, lo que derivó en una persecución que terminó con el choque del vehículo contra un domicilio. Del automóvil bajaron dos masculinos armados.

Uno de ellos portaba un fusil de asalto y el otro un arma corta, con las cuales dispararon contra el personal de AMIC, quienes respondieron y repelieron la agresión, lesionando a los agresores. Ambos sujetos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital, donde reciben atención médica bajo resguardo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Uno de los detenidos fue identificado y cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de violencia familiar, y es señalado como integrante de un grupo generador de violencia. El segundo agresor se encuentra en proceso de identificación. Derivado del aseguramiento y de las primeras diligencias, se recuperaron y pusieron a disposición como indicios un fusil de asalto Anderson AM-15 multicalibre con receptor superior modificado.

Así como un cargador para 30 cartuchos, una pistola Star calibre 7.62×25 con cargador; una bolsa tipo militar pixelada; un radio portátil; el vehículo Volkswagen CC sin placas; entre otros indicios, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con este resultado "reitera su compromiso con la identificación de redes delictivas y llevar ante la justicia a las personas responsables".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora