Cae presunto agresor de jovencita en Edomex; se metió a domicilio ajeno y abusó de ella

Tezoyuca, Estado de México.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) ejecutaron una orden de aprehensión contra un individuo identificado como Ángel Daniel 'N', quien es investigado por su presunta participación en el delito de abuso equiparado agravado, cometido en perjuicio de una menor de edad en el municipio de Tezoyuca.

La detención es el resultado de una investigación iniciada por el Ministerio Público tras recibir la denuncia de los hechos. Según la carpeta de investigación, el incidente habría ocurrido el 10 de septiembre de 2025, cuando el ahora detenido presuntamente ingresó sin autorización al domicilio de la víctima en Tezoyuca. El informe detalla que el sujeto habría aprovechado que la menor se encontraba en su recámara para cometer la agresión.

Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del caso, se iniciaron los protocolos correspondientes, incluyendo trabajos de investigación de campo y gabinete que permitieron recabar elementos de prueba suficientes para identificar a Ángel Daniel 'N' como el probable responsable. Con esta evidencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada en el municipio de Chimalhuacán.

Tras su captura, el individuo fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional que definirá su situación jurídica.

Fuente: Tribuna y FGJEM