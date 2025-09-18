Cae sujeto acusado de matar a balazos a un perro en Torreón; el hecho quedó en VIDEO

Torreón, Coahuila.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó la detención de Sebastián 'N', de 33 años de edad, después de mostrar una actitud violenta contra unos policías que intentaban auxiliar, aunque posteriormente se constató que tiene una investigación en su contra por un caso de maltrato animal. El detenido es señalado de haber asesinado a balazos a un perro, en hechos registrados en el fraccionamiento Las Aves de este municipio situado en el estado de Coahuila.

De acuerdo con datos recabados por Telediario Coahuila, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 del pasado domingo 7 de septiembre de 2025 y tuvo lugar en el cruce de Paseo de las Águilas y calle Tucanes. Testigos oculares dijeron que el canino se subió al toldo de un automóvil estacionado en la calle, cuando se escuchó una detonación de arma de fuego, seguido de un desgarrador de un aullido por parte del animal. Posteriormente, el perro cayó al suelo y murió a los pocos segundos.

Según el reporte policial, agentes municipales se acercaron al sujeto en cuestión tras percatarse que se vehículo se encontraba estacionado, por lo que le ofrecieron ayuda para reparar la unidad. Frente a la presencia de los uniformados, Sebastián 'N' presentó un comportamiento violento y comenzó a lanzar insultos contra los oficiales, inclusive, el individuo los amenazó diciendo que sus hermanos laboran en una corporación policíaca. Fue ahí cuando se concretó el arresto del sujeto.

El detenido fue identificado como Sebastián 'N', de 33 años de edad.

Fue al consultar la base de datos de Plataforma México que los elementos se percataron de que Sebastián "N" tenía una línea de investigación abierta por el delito de maltrato animal, en la que incluso existen evidencias proporcionadas a través de cámaras de videovigilancia", explicó el medio anteriormente citado.

Finalmente, los policías municipales presentaron al hombre ante el Ministerio Público por los delitos que derivaron en su captura y por la investigación vigente por maltrato animal. La muerte del perro quedó registrada por una cámara de seguridad del sector, situación que generó indignación entre los vecinos y la comunidad de Torreón.

La detención ocurre luego de que la Defensoría Animalista de la Laguna por los delitos de crueldad y violencia contra los animales en su modalidad agravada, así como lesiones con fines perversos y uso de arma de fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui