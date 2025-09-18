Cae tras persecución en Puerto Peñasco: Conducía auto de lujo robado y cargado de droga

Puerto Peñasco, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina (Semar) lograron la captura de un hombre llamado Francisco Arturo 'N', de 32 años de edad, tras una persecución en Puerto Peñasco, donde aseguraron droga y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos. Los hechos se registraron el pasado 17 de septiembre, en el bulevar Benito Juárez, de la colonia Centro.

Los uniformados detectaron un automóvil que realizó maniobras evasivas para intentar escapar, sin embargo, durante el seguimiento la unidad chocó contra un poste de cableado eléctrico. En la inspección se localizó en el interior del vehículo una mochila con diversas sustancias ilícitas empaquetadas para su presunta distribución y venta. El auto asegurado corresponde a un Alfa Romeo Stelvio, modelo 2019, color gris.

Tras verificar la procedencia de la unidad se encontró que tenía reporte de robo desde 11 de julio de 2024 en Los Ángeles, California. En total las autoridades aseguraron 55 envoltorios de marihuana, 79 envoltorios de cocaína, 57 cigarros con marihuana, 190 empaques de metanfetamina o crystal y 2 mil 300 pesos en efectivo, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el sujeto detenido y el vehículo.

Capturan en Puerto Peñasco a sujeto con drogas y vehículo robado en Estados Unidos



Boletín completo: https://t.co/NBZz5JN9Ay pic.twitter.com/dPGgvXpnUt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 18, 2025

El pasado mes de agosto, la Fiscalía de Sonora confirmó la detención de un sujeto identificado como José Rafael 'N', de 33 años aproximadamente, quien es señalado por su probable participación en delitos de narcomenudeo y halconeo. La captura del presunto criminal se registró al norte del municipio de Puerto Peñasco y estuvo a cargo de efectivos de la Semar durante un operativo de seguridad.

A través de un boletín informativo, se informó que la aprehensión se suscitó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Marina que se encontraban realizando labores de investigación sobre el bulevar Benito Juárez, del sector El Puerto, zona por la que caminaba el ahora detenido, quien al notar la presencia policial intentó escapar a pie, pero fue capturado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora