Caen cinco implicados en la muerte de una mujer en centro de rehabilitación de Edomex

Nezahualcóyotl, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves 18 de septiembre sobre la detención de cinco personas que son investigadas por su presunta participación en el homicidio calificado de una mujer de 43 años de edad. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre al interior de un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl.

Los detenidos fueron identificados como Lucero Acsa 'N', de 23 años; Dulce Carolina 'N', de 26; Berenice 'N', de 21; Nadiezhda 'N', de 42, y David Izui 'N'. Su captura se llevó a cabo mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un Órgano Jurisdiccional, como resultado de las indagatorias iniciadas por el Ministerio Público. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos tuvieron lugar en el centro llamado 'Fundación un paso a la vida'.

La víctima se encontraba internada en dicho establecimiento situado en la colonia Las Fuentes, cuando presuntamente, Lucero Acsa 'N', Dulce Carolina 'N', Berenice 'N' y David Izui 'N' comenzaron a agredirla físicamente. Las indagatorias señalan que estas acciones habrían sido ordenadas por Nadiezhda 'N', quien es identificada en el lugar con el rol de "madrina". A consecuencia de las lesiones sufridas durante el altercado, la mujer de 43 años perdió la vida.

Tras el lamentable suceso, la Fiscalía mexiquense inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. El trabajo de investigación permitió recabar los elementos de prueba necesarios para identificar a los cinco individuos como posibles partícipes en el delito. Con base en esta evidencia, la Fiscalía solicitó las órdenes de aprehensión, las cuales fueron otorgadas por la autoridad judicial.

#Detenidos.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron por cumplimiento de orden de aprehensión a cuatro mujeres identificadas como Lucero Acsa “N” de 23 años de edad, Dulce Carolina “N” de 26 años, Berenice “N” de 21 años y Nadiezhda “N” de 42 años, así como a David Izui “N”,… pic.twitter.com/RLEniuigJj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 19, 2025

La detención se concretó en un operativo coordinado entre elementos de la Policía de Investigación (PDI) y la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. Una vez asegurados, los cinco individuos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. En los próximos días, un juez de control determinará su situación jurídica con base en los datos reunidos y presentados por el Ministerio Público.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora