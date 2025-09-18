Choque entre motocicleta y pick up deja un hombre lesionado al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 18 de septiembre ocurrió un accidente de tránsito en el fraccionamiento San Rafael, ubicado al sur de Ciudad Obregón, que dejó como saldo una persona con lesiones. El percance, registrado poco después de las 19:00 horas, involucró a una motocicleta Italika, modelo 2020 y color azul marino, y a una camioneta tipo pick up, Mitsubishi de color blanco, propiedad de la empresa constructora Zato.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso tuvo lugar cuando la camioneta presuntamente realizó una maniobra de vuelta en U. Dicha acción habría provocado que le cortara el paso a la motocicleta, que circulaba por la misma vía y en la misma dirección. Como consecuencia, el vehículo de dos ruedas chocó contra el costado del automóvil. El conductor de la moto fue identificado como José Luis, de 45 años de edad, guardia de seguridad en el IMSS.

El afectado cayó sobre la cinta asfáltica a raíz de la colisión y permaneció en el suelo hasta el arribo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios ya que tenía dolor en diferentes partes del cuerpo. Tras una valoración en el sitio, se determinó su traslado a un hospital para una revisión médica más exhaustiva. Afortunadamente, se informó que las lesiones sufridas no son de gravedad y su condición se reporta como estable.

A la calle Ejército Nacional y caso Topacio acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme para tomar conocimiento de los hechos. Los agentes se encargaron de asegurar el área y recabar la información necesaria para iniciar el peritaje correspondiente, el cual permitirá el deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados en el percance.

Una mujer se colocó como respaldo para la víctima

Esto sucede solo unas horas después de otro percance vial que se registró en la colonia Campestre, de Ciudad Obregón. Esto sucedió durante la mañana, cuando la conductora de una camioneta blanca se impactó contra la protección metálica de un conocido restaurante que situado en la calle Churubusco, esquina con Tabasco. Elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para realizar los trámites correspondientes.

Fuente: Tribuna