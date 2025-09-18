Ciudad Obregón: Sorprenden a José Ramón con 11 envoltorios de crystal en la Sochiloa

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de un operativo de vigilancia implementado por autoridades en Ciudad Obregón, un hombre fue detenido como presunto responsable de delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. La detención fue realizada durante la mañana de ayer 17 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Los hechos ocurrieron en la colonia Sochiloa, al sur de la ciudad, cuando los agentes se encontraban realizando patrullajes de prevención. Durante su recorrido, observaron a un sujeto cuya conducta evasiva al notar la presencia de las unidades motivó a los oficiales a abordarlo para una inspección corporal. El individuo, quien se identificó como José Ramón 'N', de 33 años de edad, fue sometido a una revisión en busca armas y droga.

Durante esta, se le localizaron 11 envoltorios transparentes que contenían una sustancia granulada, cuyas características son consistentes con el narcótico conocido como metanfetamina o crystal. Tras el hallazgo, el detenido y la materia asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la SSPM de Cajeme para los trámites correspondientes. Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El hombre detenido, José Ramón 'N', de 33 años de edad

Hace solo unos días se informó que, autoridades lograron la detención de un hombre por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. La detención se realizó gracias a un operativo de seguridad implementado en Ciudad Obregón por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

El suceso tuvo lugar durante un recorrido en la colonia Cajeme, al norte de la ciudad. Al circular por el cruce de las calles Pascual Orozco y Adolfo de la Huerta, los elementos del operativo mixto procedieron a la inspección de un individuo que se identificó como Jesús Adán 'N', de 33 años de edad. Durante la revisión protocolaria, le fueron localizados entre sus pertenencias un total de 14 envoltorios de plástico que contenían metanfetamina.

Fuente: Tribuna