Código Rojo en Sonora: Al interior de auto en llamas, hallan un cadáver; FGJES indaga

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del fraccionamiento campestre Las Arboledas, en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara el incendio de un vehículo. Más tarde, al interior de la unidad fue localizado un cuerpo totalmente calcinado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el martes 16 de septiembre, alrededor de las 21:30 horas, sobre la calle Fernando Camou, entre las avenidas Rancho de las Carretas y La Noria, en las inmediaciones del sector Real del Alamito. Fue a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911 que se notificó sobre el siniestro, lo que generó una fuerte movilización por parte de las autoridades.

Autoridades investigan los hechos. Foto: Facebook

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) confirmaron que un automóvil tipo sedán se encontraba envuelto en llamas. Personal del heroico cuerpo de Bomberos de Hermosillo trabajaron para sofocar el fuego. Más tarde, al realizar la inspección posterior, se corroboró la presencia de una persona sin vida dentro del vehículo.

Debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible establecer su identidad ni sus características físicas de manera inmediata. La zona del hallazgo quedó acordonada por elementos policiacos y más tarde fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de procesar la escena y recaudar evidencias

En tanto, un agente del Ministerio Público quedó a cargo de la carpeta de investigación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de pruebas periciales que permitan determinar tanto la causa de la muerte como la identidad de la víctima. Las autoridades no han ofrecido información sobre posibles responsables ni móviles relacionados con este hecho. Sin embargo, se confirmó que se dará seguimiento a las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui