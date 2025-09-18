Conductora se impacta con la estructura metálica de un restaurante en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025, un percance vial se registró en la colonia Campestre, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, cuando la conductora de una camioneta blanca se impactó contra la protección metálica de un conocido restaurante que está situado en la calle Churubusco, esquina con Tabasco. Elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para llevar a cabo el Informe Policial Homologado (IPH) para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con los reportes preliminares, la responsable sería una madre de familia que, aparentemente por la prisa de llevar a sus hijos a la escuela, perdió el control del vehículo y se subió a la banqueta. La situación provocó que la unidad quedara incrustada entre los barrotes del techo laminado del comedor de este establecimiento, lo que impidió un impacto con la pared. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas a causa de este hecho.

Hace apenas unos meses, Luis Chávez Chávez, comandante de Tránsito Municipal, se pronunció ante los constantes incidentes viales registrados en el municipio de Cajeme. El mando policíaco pidió a la población respetar los límites establecidos para evitar tragedias, pues mencionó que el exceso de velocidad es la principal causa por la que se suscitan este tipo de siniestros. El pasado mes de junio, Chávez Chávez dijo que, hasta ese momento, se habían contabilizado mil 300 accidentes de tránsito en la localidad.

Muere automovilista en Cajeme

En otro caso similar registrado en el municipio, un automovilista perdió la vida en un accidente vial suscitado sobre la carretera federal México 15, a la altura del kilómetro 209 del tramo Ciudad Obregón-Navojoa. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 03:00 horas del pasado domingo 14 de septiembre, en un fatal suceso en el que se vieron involucrado un tractocamión marca Kenworth de color blanco y una camioneta pick up, modelo Chevrolet S-10.

Los informes policiales señalaron que el hoy occiso, quien conducía la camioneta, fue identificado como José Elpidio D. C., de 44 años de edad y residente de la comisaría de Esperanza, ubicada en el municipio de Cajeme. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para atender el percance, así como para liberar el cuerpo sin vida del conductor de la Chevrolet S-10.

