Confirman desaparición de exsecretario del Ayuntamiento de Empalme; esto se sabe

Empalme, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025, familiares y amigos cercanos reportaron la desaparición del maestro empalmense, José Francisco Palacios Esquer, de quien no se sabe nada desde el lunes 15 de septiembre cuando fue visto por última vez en la ciudad de Hermosillo. La noticia fue confirmada por la Comisión de Búsqueda de Personas Sonora a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según la información compartida hasta el momento por la dependencia estatal, Palacios Esquer se encontraba en la colonia Misión, en la capital sonorense, antes de que su entorno cercano perdiera comunicación con él. Se describió al desaparecido como una persona de tez morena, de una estatura aproximada de 1.75 metros y de 80 kilogramos de peso. Como rasgo particular se indicó que tiene una cicatriz superior de un centímetro.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JOSÉ FRANCISCO PALACIOS ESQUER. Cualquier información, al teléfono: -6622297369. La información será usada de manera anónima", informó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

De acuerdo con datos difundidos por medios locales de Empalme, José Francisco Palacios Esquer ha ocupado diversos cargos públicos en el gobierno del mencionado municipio, entre los que destacan su función como secretario del Ayuntamiento y contralor municipal, esto durante la gestión del exalcalde Miguel Francisco Javier Genesta Sesma.

Manifestaciones en Empalme

En otra noticia, la tarde del miércoles 17 de septiembre se realizaron manifestaciones sobre el tramo de la carretera Guaymas–Empalme. Familiares de un hombre, quien fue detenido por presuntamente herir a balazos a un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en el fraccionamiento Villa Dorada II, exigieron la liberación inmediata de su ser querido y afirmaron que las autoridades detuvieron a la persona equivocada. El hecho generó caos vehicular y un clima de tensión entre los manifestantes y los automovilistas que quedaron varados en el tramo carretero.

