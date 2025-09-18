Dan muerte a ciclista al sur de Ciudad Obregón; lo acribillaron en plena vía pública

Ciudad Obregón, Sonora.- Una agresión armada se registró la tarde de este jueves 18 de septiembre en el sector sur de Ciudad Obregón, dando como resultado el fallecimiento de un ciclista. Los hechos violentos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas sobre las calles Tucán y Cenzontle, del fraccionamiento Aves del Castillo Ultrateck. Tras recibir el reporte, se generó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima fue interceptada en la vía pública por dos sujetos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Los individuos dispararon con armas de fuego contra el hombre, para inmediatamente darse a la fuga. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja con la intención de brindar los primeros auxilios al afectado, sin embargo, tras una revisión de sus signos vitales, confirmaron que ya había muerto.

El cuerpo del individuo quedó tendido sobre la banqueta junto a una bicicleta de color negro. La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, quienes implementaron un operativo en la zona para la búsqueda de los presuntos responsables, incluso de habla de una persecución, no obstante esto no ha sido confirmado.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron para realizar las diligencias correspondientes, como el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias que se integrarán a la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos para confirmar su identidad.

Esto sucede un día después de otra balacera ocurrida en Ciudad Obregón. La noche de ayer miércoles se registró un intento de homicidio en el fraccionamiento Los Ángeles, ubicado al noreste de la ciudad. Como saldo, un joven resultó lesionado y requirió ser trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica. El reporte de disparos tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas sobre la calle El Toro, entre Altadena y Hermosa.

Fuente: Tribuna