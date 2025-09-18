Detienen en Hermosillo a empleada doméstica por robar comida de la casa de su patrón

Hermosillo, Sonora.- La tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025 se concretó la detención de una empleada doméstica en el fraccionamiento Campo Grande Residencial, al norte de Hermosillo, Sonora. Los reportes preliminares indican que la detenida fue sorprendida cuando salía de la vivienda en la laboraba con grandes bolsas de comida, por lo que elementos policíacos la aprehendieron por robo doméstico.

Según información proporcionada por autoridades locales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:54 horas del miércoles. Trascendió que, ante las sospechosas, el propietario de la casa comenzó a seguir a la empleada y descubrió que presuntamente le estaba robando alimentos del refrigerador, por lo que retuvo a la mujer y reportó el caso a las líneas de emergencia. Atendiendo el reporte, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo auxiliaron al hombre.

De acuerdo con el reporte oficial, la fémina fue identificada como Guadalupe 'N', quien fue señalada por su expatrón de haber estado hurtando alimentos de su despensa desde hace ya varios días. Entre los productos que llevaba consigo la detenida se encuentran seis barras de queso cocido, seis sobres de machaca, dos bolsas de pistaches, un par de gomitas de mango y nueve bolsas de carne seca, los cuales aparentemente sustrajo del domicilio en el que trabajaba.

Posteriormente, elementos de la Policía Preventiva se presentaron en el bulevar Campo Grande, en donde se encontraban el denunciante y la empleada doméstica. El sujeto hizo entrega de la fémina a las autoridades que posteriormente la presentaron ante el Ministerio Público correspondiente, instancia que se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Casos de robo a casa habitación

Cifras recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, durante los primeros siete meses del año en curso, se han contabilizado un total de 60 carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación. Por su parte, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Hermosillo reveló que el sistema de emergencias del 9-1-1 recibió al menos 675 reportes por robo a casa habitación en la capital de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui