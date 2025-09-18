En Hermosillo, ciclista sale proyectado y presenta múltiples lesiones; lo impactó un auto

Hermosillo, Sonora.- Alrededor del mediodía de este jueves 18 de septiembre de 2025, un accidente de tráfico se registró en la colonia San Benito, ubicada en el sector Centro de Hermosillo, dejando como saldo a un ciclista de 53 años con múltiples lesiones. Los primeros informes refieren que el afectado salió proyectado aproximadamente 10 metros tras ser impactado por un automovilista, por lo que elementos policíacos y cuerpos de auxilio se presentaron en dicho sector.

Según los reportes preliminares emitidos por las autoridades locales, el otro vehículo involucrado alcanzó la llanta trasera de la bicicleta en la que se movilizaba el sujeto perjudicado, lo cual provocó que el ciclista saliera volante y se impactara contra la carpeta asfáltica. Trascendió que el individuo presenta diversas heridas en brazos, piernas y hasta en la frente, incluso no se descarta que haya sufrido fracturas en su extremidad inferior izquierda.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y Policía Estatal resguardaron el perímetro, mientras que personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios al ciclista. Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado a un hospital de la capital de Sonora para recibir atención médica por parte de los especialistas. El reporte de medios locales indican que la víctima se mantiene estable.

Por su parte, agentes de Tránsito Municipal se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes en la zona para deslindar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce si el automovilista fue detenido o si fue presentado ante la autoridad competente para rendir su declaración sobre lo sucedido.

Fuerte choque deja una mujer lesionada

En otro percance vial registrado en Hermosillo durante la mañana del miércoles 17 de septiembre, una mujer resultó lesionada en un choque reportado en el sector Centro. Se informó que el accidente ocurrió sobre la calle Comonfort, entre avenida de la Cultura y Paseo Río Sonora, en las inmediaciones del Centro de Gobierno, en donde presuntamente participó un funcionario público de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora que conducía una camioneta oficial de la dependencia.

