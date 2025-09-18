Escorpión ataca a mujer en Sonora; autoridades se movilizan para socorrerla

Plutarco Elías Calles, Sonora.- La tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) brindaron apoyo a una mujer que sufrió la picadura de un escorpión en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora. La intervención de los agentes permitió que la ciudadana recibiera atención médica de manera oportuna tras el incidente.

De acuerdo con la información oficial, integrantes de la división de operaciones fronterizas de la PESP actuaron de inmediato para facilitar el traslado de la mujer hacia un centro de salud. Los oficiales abrieron paso y escoltaron el vehículo en el que era transportada, asegurando así que llegara con rapidez para recibir el tratamiento necesario. Cabe señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el estado de salud de la víctima.

Se espera que a lo largo de la jornada la PESP comparta más detalles sobre este caso, el cual conmocionó a la población de Plutarco Elías Calles.

¿Qué hacer ante la picadura de un escorpión?

Autoridades recordaron que, ante cualquier situación de este tipo, lo más recomendable es mantener la calma, acudir de inmediato al hospital más cercano y comunicarse con el Servicio de Emergencias Telefónico 911 para solicitar apoyo. Igualmente, podría ser útil realizar lo siguiente:

Mantener la calma y evitar movimientos bruscos ayuda a que el veneno no se disperse rápidamente por el organismo.

Limpiar la zona con agua y jabón, sin aplicar remedios caseros que puedan complicar el cuadro.

Colocar hielo de manera indirecta sobre la parte afectada puede reducir la inflamación y el dolor.

Bajo ninguna circunstancia se deben cortar, succionar o presionar la herida, ya que estas prácticas no neutralizan el veneno y, por el contrario, pueden agravar la lesión.

¡Toma nota! La prioridad siempre debe ser trasladar a la persona al hospital más cercano para recibir el antídoto, en caso de que sea necesario. En México, el sector salud cuenta con sueros antiescorpión altamente efectivos, pero estos deben aplicarse bajo supervisión médica.

La importancia de la prevención

En entidades como Sonora, donde los escorpiones forman parte del entorno natural, se recomienda mantener medidas preventivas dentro de los hogares y lugares de trabajo. Entre ellas destacan: revisar la ropa y el calzado antes de usarlos, sacudir sábanas y cobijas, colocar protecciones en puertas y ventanas, así como evitar acumular escombros o maderas que puedan servir de refugio para estos animales.

