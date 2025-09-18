FGJES imputa a Manuel Jasae, joven boxeador, por golpear a policía de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como TRIBUNA te dio a conocer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó hoy jueves 18 de septiembre de 2025 que detuvo a un joven de 20 años, el cual es boxeador, por la agresión de un grupo de policías en la capital de Sonora en hechos que se suscitaron el pasado lunes 15 de septiembre. Lo anterior derivó de un grupo de sujetos que se encontraban en la vía pública, presuntamente escandalizando al tiempo de ingerir bebidas alcohólicas, y que al llegar elementos de la Policía Municipal de Hermosillo fueron agredidos.

De acuerdo con la FGJES, este joven fue identificado como Manuel Jasae 'N' de 20 años y se formuló imputación en su contra al estar señalado de delitos de agresión contra un funcionario público, lesiones calificadas con ventaja que dejan cicatrices visibles y robo agravado en perjuicio de un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo. Según lo informado, los hechos sucedieron en el fraccionamiento California Residencial.

"La víctima de estos hechos es un elemento de Seguridad Pública Municipal capitalino, quien, al encontrarse en cumplimiento de sus funciones, sufrió agresiones físicas que derivaron en lesiones con secuelas visibles, además de ser despojado de su teléfono celular mediante el uso de la violencia, de noche y con ayuda de otro sujeto, este último menor de edad ya judicializado", informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mediante un boletín.

Manuel Jasae 'N' fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Hermosillo, posteriormente, se efectuó la audiencia inicial, donde el agente del Ministerio Público presentó diversos medios de prueba, imputando por los delitos antes mencionados y calificando las lesiones como ventajosas, toda vez que el imputado: Es boxeador.

También se informó que intervinieron dos o más personas en la comisión del delito y aprovecharon que el policía estaba caído e inerme. Mientras tanto, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional y el juez determinó la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que el imputado volvió a ser internado en el Cereso.

Dos policías de #Hermosillo #Sonora fueron agredidos por varios adolescentes. Los oficiales atendieron los reportes por una fiesta y al llegar encontraron a los jóvenes bebiendo en vía pública. Ya hay un detenido.#YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/K8uSslPZu9 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora