Hernán Bermúdez Requena está en Colombia y ya viene para México, confirma Sheinbaum

Ciudad de México.- Este jueves 18 de septiembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario que fue expulsado de Paraguay y entregado a autoridades mexicanas este miércoles 17 de septiembre. Como se sabe, el ahora detenido fue secretario de Seguridad en Tabasco, durante la administración del hoy senador morenista Adán Augusto López Hernández.

Al inicio de su intervención, realizada en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano negó que el ahora titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fuera personalmente a Paraguay para detener a Hernán Bermúdez Requena, ya que este tendría que pasar por un juicio de extradición: "No, no, [Harfuch no fue] Es falso", precisó la doctora.

uD83DuDD34 Hernán Bermúdez fue expulsado de Paraguay por cometer delitos y entrar de manera irregular, explica Sheinbaum.



"No hizo falta el juicio de extradición".



El avión que fue por él se encuentra en Colombia y "en algún momento partirá a México", dice la presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/Nm7yYyYJiS — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 18, 2025

Sobre la explosión del funcionario dijo que "ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona [Bermúdez Requema] entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay, entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo". La mandataria mexicana confirmó que, en este momento, el detenido se encuentra en Colombia, con agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entonces hay un avión de la FGR que en este momento está en Colombia y que ya partirá para México, para que lleve su juicio aquí", dijo la presidenta.

Ante la pregunta de por qué Bermúdez hizo una escala en Colombia, la presidenta señaló que desconoce los detalles, "más bien es un asunto técnico del propio vuelo, no tiene nada que ver con un asunto jurídico, sino más bien el vuelo, carga de gasolina, no sé exactamente, pero no tiene que ver con un asunto de la propia Fiscalía".

La primera presidenta de México señaló que, próximamente, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, compartirá más información sobre este caso.

Cabe señalar que a Hernán Bermúdez, también conocido como 'El Abuelo', se le señala de ser el uno de los fundadores y líderes del cártel de 'La Barredora', por lo que está relacionado con los delitos de asociación delictuosa; extorsión y secuestro exprés. Asimismo, es señalaron por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'