Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora', INGRESA al penal del Altiplano

Ciudad de México.- El presunto líder de la organización criminal 'La Barredora', Hernán Bermúdez Requena, está por ingresar al penal del Altiplano este jueves 18 de septiembre; esto tras habérsele girado una orden de captura en su contra por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol. Esta siendo llevado en un convoy de máxima seguridad del aeropuerto de Toluca al al penal Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, 'El Altiplano'.

De acuerdo con información dada a conocer por medios nacionales, Bermúdez Requena salió a las 22:15 horas (tiempo Ciudad de México) en un convoy de alta seguridad del Aeropuerto Internacional de Toluca al Centro Federal de Reinserción, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

A las 23:20 horas (tiempo Ciudad de México), el convoy de máxima seguridad ingresó con 'El Comandante H' o 'El Abuelo' al Altiplano. El convoy de máxima seguridad se compuso de 15 unidades de la Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Federal y corporaciones estatales.

Desde que fue expulsado de Paraguay, por tener precintos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según lo dicho por las autoridades de aquel país, el exfuncionario tardó 28 horas y 27 minutos, aproximadamente, en llegar a su destino. Las autoridades de Paraguay lo entregaron a autoridades mexicanas alrededor de las 14:43 horas del 17 de septiembre y llegó a Toluca, cerca de las 19:00 horas del 18 de septiembre.

Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Tabasco ingresó al penal del Altiplano tras ser expulsado de Paraguay.

'El Abuelo' también enfrenta cargos por delincuencia organizada, asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Cabe señalar que durante la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco (hoy senador de Morena), Hernán Bermúdez fue secretario de Seguridad. Ante esto el político ha dicho que está dispuesto a comparecer en caso de ser necesario, afirmando que él mismo pidió que se hiciera la investigación contra Hernán Bermúdez.

Fuente: Tribuna del Yaqui