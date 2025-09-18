Intentan asesinar a presidenta municipal en Michoacán; dispararon contra su vehículo

Buenavista, Michoacán.- La presidenta municipal de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue víctima de una agresión con arma de fuego perpetrada mientras se trasladaba en su vehículo por la carretera Apatzingán - Buenavista. El hecho violento ocurrió a la entrada del municipio que gobierna, poco después de que asistiera a la ceremonia de toma de protesta del nuevo comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó los hechos a través de un comunicado, en el que se detalló que la alcaldesa no sufrió ninguna lesión tras el atentado. Inmediatamente después del suceso, las autoridades desplegaron un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales para reforzar la vigilancia en la zona y garantizar la seguridad. De momento no hay reporte de personas detenidas.

En el municipio de Buenavista […] reforzamos el operativo de seguridad luego de que la presidenta municipal sufriera una agresión [...]; en este hecho no hubo personas lesionadas ni fallecidas", precisó la dependencia en su comunicación.

Asimismo, se iniciaron las labores de búsqueda para localizar a los responsables del ataque, quienes lograron darse a la fuga antes de la llegada de los cuerpos de seguridad. Hasta el momento, la alcaldesa Moreno Mendoza no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, por lo que se espera más información en las próximas horas. Este evento ocurre en un contexto de violencia dirigida contra funcionarios públicos en Michoacán.

#Michoacán || uD83DuDEA8 Intentan asesinar a la presidenta municipal de Buenavista



Un grupo de sujetos armados atacó el convoy de la alcaldesa, Irma Moreno Mendoza, cuando circulaban sobre la carretera Apatzingán-Buenavista. #CBTelevisiónhttps://t.co/TRV3CuhXRB pic.twitter.com/XDYw0uPqJO — CB Televisión (@cb_television) September 18, 2025

Apenas el pasado 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada junto a su esposo en su domicilio particular. Las investigaciones iniciales sobre ese caso señalan un posible vínculo familiar de la funcionaria con Juan José Farías, alias 'El Abuelo', identificado como una figura importante en los grupos de autodefensa de la región.

Un día después de ese homicidio, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado (Sedrum), Aldo Gutiérrez Aguirre, fue víctima de un ataque armado en sus oficinas, contiguas al Palacio Municipal de Apatzingán. El funcionario resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La sucesión de estos incidentes subraya los complejos desafíos de seguridad que enfrentan las autoridades y la población en esta zona del estado.

uD83DuDEA8 Fue asesinada la alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza, mientras salía con su esposo de su domicilio. El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, confirmó los hechos. pic.twitter.com/mrFqNcemIt — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 17, 2025

Fuente: Tribuna