Joven que golpeó a policías de Hermosillo es boxeador; está detenido por lesiones que dejan cicatrices

Hermosillo, Sonora.- Después de que el pasado 15 de septiembre se diera a conocer que un grupo de jóvenes, presuntamente alcoholizado, golpeó a elementos de Policía Municipal de Hermosillo en el fraccionamiento Puerta Real, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha dado a conocer mayor información sobre el tema, asegurando que se detuvo a un mayor de edad que es boxeador y participó en los hechos dejando un oficial con lesiones.

Lo anterior fue informado por el vicefiscal de FGJES, Jesús Francisco Moreno Cruz, que señaló que fueron tres los elementos de la Policía Municipal de Hermosillo los agredidos y que, por los hechos, sucedidos la madrugada del pasado lunes, hay un menor de 17 años y el boxeador de 20 años. Cabe señalar que el incidente sucedió a eso de las 4:00 horas en las calles Reyes Católicos y Navojoa.

Dos policías de #Hermosillo #Sonora fueron agredidos por varios adolescentes. Los oficiales atendieron los reportes por una fiesta y al llegar encontraron a los jóvenes bebiendo en vía pública. Ya hay un detenido.#YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/K8uSslPZu9 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 15, 2025

"Se formó la imputación por los delitos de las lesiones que dejan cicatrices notables y con ventaja, ya que esta persona era boxeador y, pues, de alguna manera le daba una cierta ventaja a la de los elementos policíacos. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional para ofrecer datos de prueba". Moreno Cruz dijo que se está analizando incluir el delito de corrupción de menores por estar el joven de 20 años consumiendo bebidas alcohólicas con menores de edad.

De acuerdo con información dada a conocer previamente, se dice que uno de los elementos de Policía Municipal de Hermosillo resultó lesionado de una herida de cuatro centímetros en el labio inferior y desviación de tabique nasal. También en un principio se habló de por lo menos tres jóvenes que participaron en los hechos, pero las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora solo mencionaron al joven de 17 años y al boxeador de 20 años; cabe señalar que las investigaciones por este hecho continúan abiertas.

Esta agresión contra las oficiales de policía habría derivado después de que los jóvenes fueron reportados por vecinos por escandalizar y beber alcohol. Los elementos, al llegar al sitio, les habrían querido detener y en los videos que se viralizaron se puede ver cómo el grupo de jóvenes golpea a los elementos de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui