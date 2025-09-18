'La Barredora': Hernán Bermúdez llega a México; será trasladado de Chiapas a El Altiplano

Ciudad de México.- Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la cédula criminal 'La Barredora', tras ser expulsado de Paraguay, llegó a Chiapas aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Tapachula. Tras esto, el que era el secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández será llevado por tierra al penal de El Altiplano.
El vuelo de la nave Bombardier XB-NWD, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), para trasladar a Bermúdez Requena desde Paraguay a México duró 21 horas y tuvo una escala en Colombia. El exfuncionario fue expulsado por presuntamente tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cabe señalar que en México, Bermúdez Requena tiene una orden de aprehensión desde febrero pasado por diversos delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés; además, se le liga al grupo criminal 'La Barredora'. Este cártel es uno de los seis que Estados Unidos designó como grupo terrorista.
El caso de Bermúdez Requena ha cobrado relevancia porque fue el responsable de la seguridad en Tabasco, mientras López Hernández era gobernador. Cabe señalar que el ahora senador de Morena es uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se ha cuestionado si él sabía o no las presuntas operaciones que realizaba su secretario.
Adán Augusto López Hernández habla del tema
Esta mañana de jueves 18 de septiembre se entrevistó al senador de Morena después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmara que durante el gobierno de AMLO se destituyó a Hernán Bermúdez, esto mientras él era titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), a lo que el morenista negó que así fuera. "Bueno, yo ya no era secretario de Gobernación cuando se da la destitución; el presidente era el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo ya no estaba en la Secretaría de Gobernación; estábamos, creo, participando en el proceso interno de selección".
Sobre la presunta de 'La Barredora', dijo que no tiene que darle explicaciones a nadie de algo que no le compete. Sin embargo, cabe señalar que Adán Augusto López Hernández ha dicho que, de ser necesario, se presentaría a comparecer por el tema. Además, en una ocasión aseguró que él había solicitado la investigación contra Bermúdez Requena.
Fuente: Tribuna del Yaqui