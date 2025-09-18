Lo buscaban como desaparecido en Sonora, pero Emir Eugenio estaba de fiesta con amigos

Puerto Peñasco, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que Emir Eugenio Ramírez Ayón, de 20 años de edad, reportado como desaparecido por su madre, fue localizado con vida y en buen estado de salud, además, confirmó a las autoridades que su presunta desaparición se debió a que salió a la ciudad de San Luis Río Colorado a festejar con amigos desde el pasado 15 de septiembre.

El joven fue encontrado este mismo día en la calle Boca Negra y Derecho de Vía, de la colonia Oriente, en Puerto Peñasco, Sonora, según la narrativa proporcionada por el propio Emir Eugenio 'N', no fue víctima de ningún delito y nunca estuvo en riesgo como se creía. Explicó que el pasado 15 de septiembre recibió el pago por su trabajo y decidió reunirse con amigos para participar en una fiesta, tras lo cual viajó a San Luis Río Colorado.

Durante su estancia en dicha ciudad fronteriza, su teléfono celular se quedó sin batería, lo que le impidió mantener comunicación con su familia. Fue hasta el día de ayer miércoles, al enterarse a través de redes sociales que se le buscaba activamente, que decidió regresar a Puerto Peñasco, arribando a su domicilio aproximadamente a las 23:00 horas. Durante la entrevista con personal de la FGJES, el joven solicitó que no se continúe con la investigación.

La Fiscalía de Sonora comprobó que no existen indicios de privación ilegal de la libertad ni de otro delito en su contra. Asimismo, verificó el estado físico y psicológico de Emir Eugenio, confirmando que no presenta lesiones ni signos de violencia.

La Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas Para el Estado de Sonora informa que, EMIR EUGENIO RAMIREZ AYON fue localizado con vida.u201cToda persona tiene un hogar, ayudu00e9mosle a regresaru201d.#Localizadoconvida Posted by Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas Para el Estado de Sonora on Thursday, September 18, 2025

Cabe mencionar que este miércoles, la Fiscalía de Sonora informó sobre la activación del Protocolo Alba para la búsqueda y pronta localización de Margarita Tarazón Rodríguez, una adulta mayor de 63 años de edad, quien fue vista por última vez ese mismo día en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con los datos proporcionados, Margarita salió de un domicilio ubicado en la colonia Álvaro Obregón sin un rumbo fijo.

Desde ese momento se desconoce su paradero. Las autoridades señalaron que, debido a las circunstancias, existe el riesgo de que su integridad física se encuentre en peligro, por lo que se solicita a la ciudadanía su colaboración para aportar cualquier dato que ayude en las investigaciones.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora