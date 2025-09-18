Niño de 3 años, entre las víctimas de las balaceras entre grupos criminales en Navolato

Navolato, Sinaloa.- Este jueves 18 de septiembre de 2025 se reportó una nueva jornada violenta en el municipio de Navolato, Sinaloa, en donde se han reportado enfrentamientos armados, principalmente en la sindicatura de Villa Juárez, en las inmediaciones del aeródromo. De forma preliminar se informó que entre las víctimas se encuentran un niño de 3 años de edad y sus padres, quienes presentan heridas por disparos de arma de fuego.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, al menos seis personas han sido víctimas colaterales de estas balaceras registradas en dicho municipio. Trascendió una familia conformada por el padre y la madre, identificados como Francisco 'N', de 31 años, y Victoria 'N', de 31 años; así como su hijo Miguel 'N', de 3 años, fueron heridos cuando se transportaban a bordo de una motocicleta sobre la carretera La 20.

Con respecto a los otros tres civiles afectados, el portal anteriormente mencionado explicó que Luis Fernando 'N', de 23 años, presuntamente resultó lesionado cuando caminaba por el referido lugar, en donde se reportó que grupos criminales antagónicos protagonizaron un enfrentamiento armado. Otras dos personas, identificadas como Gilberto Missael 'N' y Susana Margarita 'N', de 23 y 42 años, respectivamente, resultaron lesionados por esquirlas de bala.

Seis heridos uD83DuDE91, entre ellos un niño de 3 años uD83DuDC76, las víctimas colaterales por enfrentamiento en Navolato uD83DuDCCDhttps://t.co/a9fM27kJkC pic.twitter.com/lAbJVlvgQH — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 18, 2025

De acuerdo a los datos preliminares, el personal médico informó que el papá presenta al menos una herida por disparo de arma de fuego en la rodilla, mientras que el pequeño tiene heridas en el hombro y en una mano.", reportó el medio Los Noticieristas con respecto al estado de salud del menor y su padre, quienes, junto a la madre, al parecer fueron trasladados a un hospital de la sindicatura de Villa Juárez.

Luego de que se hizo el reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han mantenido un despliegue de seguridad en la zona en la que se registraron los enfrentamientos. Asimismo, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno resguardan el nosocomio en el que están los civiles heridos.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Policías y militares se dirigen a la zona de la balacera en Villa Juárez, #Navolato. Tome precauciones si circula por la carretera La 20. pic.twitter.com/ESngIgqHyE — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui