Se hace pasar por enfermera e intenta asesinar a un paciente en Culiacán; hay protestas

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 13:00 horas, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a una mujer vestida de enfermera que intentó privar de la vida a un paciente que se encuentra internado en el Hospital General de Culiacán, Sinaloa. Autoridades del estado señalaron que la detenida, quien se hacía pasar por personal médico, ingresó al área de heridos con una jeringa en la mano y trató de suministrar una sustancia a la persona internada.

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Sinaloa indicó que se activó el protocolo de seguridad interinstitucional para aprehender a la fémina. Horas más tarde de la captura, el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, informó que se recibió el reporte sobre una persona sospechosa al interior del Hospital General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum, por lo que se procedió a notificar a las autoridades.

La mujer fue asegurada de inmediato por los elementos de seguridad así como la sustancia contenida en unas jeringas y se entregó a la autoridad correspondiente para que realice las investigaciones pertinentes. Asimismo, se informa que se monitoriza el estado de salud del paciente por parte del personal médico y continúa establecido el grupo interinstitucional en la instalación sanitaria, brindando seguridad a los pacientes y visitantes", explicó la SSPE.

Una fuente anónima reveló al portal de noticias Línea Directa, un medio de Sinaloa, que la mujer en cuestión responde al nombre de Sandra 'N', quien está a la espera de que se concluyan la investigación correspondiente y que la Fiscalía General del Estado (FGE) defina su situación legal. Cabe mencionar que esta información es extraoficial y que, hasta el momento, no ha sido confirmada por ninguna autoridad de la entidad.

Personal médico se manifiesta

Como respuesta a este caso y a otros, incluidos ataques armados a las afueras y al interior de distintos hospitales de Culiacán, personal médico y de enfermería del Nuevo Hospital General de Culiacán, en Sinaloa, se manifestaron y pidieron a las autoridades que los heridos por arma de fuego sean atendidos por personal militar o, bien, que se adapten áreas en las instalaciones del viejo hospital para que se atienda a este tipo de pacientes.

Los trabajadores del área de salud dijeron sentirse desprotegidos y que, antes de entrar a su jornada laboral, reciben peores tratos que los mismos delincuentes por parte de los elementos de seguridad. Los manifestantes indican que tratar a un paciente herido de bala representa un riesgo para su integridad física.

