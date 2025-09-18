Se puso uñas, no quiso pagar y aparte atacó a las empleadas; fue detenida en Mexicali

Mexicali, Baja California.- La tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Mexicali efectuaron la detención de una mujer, identificada como Aurora 'N', de 26 años de edad, a las afueras de un establecimiento debido a que la clienta se negó a pagar un servicio de manicura. Tras la negativa, la implicada protagonizó una riña con las empleadas del lugar, una de las cuales presuntamente recibió un golpe en la cabeza.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron en un negocio que se ubica en la calzada Francisco L. Montejano y López Collada, en el fraccionamiento Fovissste. Trascendió que la detenida solicitó varios servicios, cuya cifra total ascendía aproximadamente a los dos mil 700 pesos; sin embargo, la joven no quiso pagar el monto. Ante las presiones del personal, la fémina indicó que haría una transferencia bancaria, pero se rehusó a mostrar la evidencia.

Según datos recabados por el medio La Voz de la Frontera, alrededor de las 15:50 horas del miércoles, agentes municipales que realizaban un recorrido de vigilancia se percataron de la situación e intervinieron. Después de los disturbios ocasionados y de lesionar a una empleada, los uniformados presentaron a la supuesta agresora ante la autoridad correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal.

Versión de la dueña

A través de su cuenta personal de TikTok, una mujer, quien se identificó como la propietaria del negocio, contó que el servicio que solicitó la detenida incluía pedicure en gel, retiro de acrílico en manos y pies completos, calcio en pies, diseño francés, aplicaciones en 3D con piedras en uñas, acrílicos en dedos pulgares y un set de uñas. También mencionó que no entiende por qué arrestaron a la fémina, pues aclaró que el esposo de la misma ya había pagado.

La dueña, cuya identidad se desconoce, señaló que desconoce qué fue lo que pasó cuando los oficiales le estaban tomando la declaración a la clienta, quien fue remitida ante las instancias competentes. Finalmente, la denunciante declaró que no es la primera vez que Aurora 'N' protagonizaba una situación así, ya que dijo tener conocimiento que en otro establecimiento tampoco quiso pagar por el servicio.

