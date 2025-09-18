Tragedia en Coahuila: Adulto mayor muere arrollado por patrulla de la policía de Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Un trágico final tuvo un hombre de la tercera edad que perdió la vida luego de ser atropellado por una patrulla de la Policía Municipal de Saltillo. De acuerdo con informes oficiales, el siniestro se registró aproximadamente a las 21:00 horas del miércoles 18 de septiembre de 2025. El hoy occiso quedó tendido sobre la avenida Presidente Cárdenas en su cruce con la calle de General Cepeda, en el mencionado municipio de Coahuila.

Según datos recabados por el portal Telediario, el vehículo oficial se movilizaba sobre dicha avenida, presuntamente a exceso de velocidad, y no se percató de la presencia del sujeto de aproximadamente 70 años, quien intentaba cruzar la calle. Sin margen de reacción, el elemento policía que conducía la unidad arrolló a la víctima y le provocó la muerte instantáneamente. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del individuo fallecido.

Como respuesta a este percance, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que el responsable quedó detenido y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y definir la situación legal del oficial. Agentes municipales y paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos y constataron que el septuagenario ya no contaba con signos vitales.

Asimismo se notificó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo se hará cargo de los gastos funerarios del ahora occiso, externando las condolencias para sus familiares originarios de Monterrey, Nuevo León", explicó el medio anteriormente citado.

Una unidad de seguridad municipal atropelló a un hombre de la tercera edad la noche de este miércoles , el cual falleció en el lugar de los hechos.



Según un testigo, la víctima, de aproximadamente 65 años edad, cruzaba la Avenida Presidente Cárdenas de sur hacia el norte,… pic.twitter.com/7BWWG2dttQ — Noticias Saltillo (@nSaltillo) September 18, 2025

Muere jardinero en Ramos Arizpe

En otro caso similar registrado en el estado de Coahuila, Gerardo Sánchez, de oficio jardinero, fue atropellado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el municipio de Ramos Arizpe. El fatal incidente se registró en una de las vías rápidas que no cuenta con cruces peatonales, cuando el hoy occiso se dirigía a cumplir con su jornada laboral en la colonia Puerta del Sol. Al momento de intentar cruzar la vialidad, Gerardo fue embestido por un joven automovilista y perdió la vida en el lugar.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/bZBW9ox6Mm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui