Tras las rejas en Sonora: Detienen a sujeto por intentar asesinar a hombre a machetazos

San Luis Río Colorado, Sonora.- Tras dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra Francisco Alejandro 'N', de 28 años de edad, este individuo fue imputado y vinculado a proceso penal por el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de un hombre de 43 años, en San Luis Río Colorado. La captura del acusado fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Tras esto fue llevado ante la autoridad judicial, donde se le decretó prisión preventiva justificada. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el crimen sucedió 31 de agosto de 2025, sobre la avenida Carranza entre Primera y Carretera del Valle, donde el señalado abordó a la víctima, lo empujó y, de manera sorpresiva, lo agredió en la cabeza con un arma punzocortante tipo machete.

Gracias a maniobras defensivas del ofendido y la pronta intervención de un testigo, la agresión no pasó mayores. Las lesiones ocasionadas a la víctima son de carácter corporal que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Sin embargo, la conducta de Francisco Alejandro 'N' "representa una grave afectación al bien jurídico tutelado, como es la vida y la integridad física, por la utilización de un arma y la ventaja en el actuar".

Hace apenas unos días, las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo localizado el pasado lunes 15 de septiembre a un costado de la carretera que lleva a la comunidad de Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado. Se trata de Jesús Iván Mercado Cabrera, un boxeador profesional de apenas 21 años de edad, originario de Nogales, quien fue encontrado sin vida envuelto en una cobija.

El hallazgo tuvo lugar cuando automovilistas que transitaban por la zona reportaron a los servicios de emergencia la presencia de un bulto sospechoso. Elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar, donde corroboraron que se trataba de un cuerpo humano y procedieron a iniciar las diligencias correspondientes. La identificación fue posible gracias a los familiares, quienes reconocieron al joven.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora