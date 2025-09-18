Triple homicidio en Sinaloa: Localizan a tres hombres asesinados a balazos en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Habitantes de la sindicatura de Pericos, ubicada en el municipio de Mocorito, fueron testigos del hallazgo de tres hombres asesinados a balazos que se encontraban a un costado de la carretera México 15. Los primeros indican que los tres cuerpos fueron encontrados cerca de un camino que comunica hacia el dique Mariquita en las inmediaciones del poblado de Calomato, este último perteneciente a la sindicatura mencionada.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de Los Noticieristas, las víctimas se mantienen en calidad de desconocidos y al momento de ser hallados presentaban heridas de bala, huellas de violencia y estaban maniatadas de sus extremidades. Un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno sobre la presencia de tres civiles sin vida junto a la rúa federal.

Se trata de tres masculinos de edades entre 10 y 35 años de edad de los cuales a algunos de ellos se les aprecia que llevan puesto pantalón de mezclilla oscuro, otros color verde militar camuflado y huaraches cruzados negros y a simple vista se les ve que tienen heridas producidas por proyectil de armas de fuego, huellas de violencia y las manos y pies atados", explicó el medio anteriormente citado.

#POLICÍACA #SINALOACENTRO #MOCORITO



Localizan a tres hombres ejecutados y con huellas de tortura en Mocorito



Las víctimas estaban atadas de pies y manos, con el rostro cubierto y huellas de violencia; aún permanecen sin identificar.



MÁS DETALLES AQUÍ: https://t.co/XkjJHKPoYz pic.twitter.com/FXHcfCM1tP — Creativoz 16 Nueve (@Creativo16nueve) September 18, 2025

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Policía Municipal de Mocorito se presentaron en la ubicación y confirmaron el triple homicidio, por lo que procedieron a delimitar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Peritos de la dependencia estatal se encargaron de cumplir con los trabajos de campo, mientras que agentes investigadores cumplieron con las primeras indagatorias de este violento caso.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado de los cadáveres hacia una conocida funeraria de la ciudad de Guamúchil, en donde permanecerán bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sean identificados y reclamados legalmente por sus respectivas familias. Se espera que las autoridades brinden un informe actualizado en las próximas horas.

#ÚltimaHorauD83DuDEA8| Amarradas de pies y manos, localizan a tres personas ejecutadas sobre la carretera México 15 a la altura del El Dique Mariquita en #Mocorito. pic.twitter.com/ty2IUYAkrK — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui