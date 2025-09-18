VIDEO: Bermúdez Requena será llevado al Altiplano; llega a Toluca y giran orden en su contra por crimen organizado y huachicol

Ciudad de México.- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, llegó a Toluca después de que se giró una nueva orden de captura en su contra por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol. Bermúdez Requena llega expulsado de Paraguay después de que se le vinculara al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, el exfuncionario, que es señalado como presunto líder de 'La Barredora', será ingresado al penal Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, 'El Altiplano'.

'El Comandante H' o 'El Abuelo' era requerido por la justicia mexicana desde febrero pasado por diversos delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, ligados meramente a la organización criminal 'La Barredora'. Su traslado después de haber sido expulsado de Paraguay duró casi 30 horas. "Tiene orden de aprehensión librada por un juez en el estado de Tabasco, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés", indicó un agente a Hernán Bermúdez Requena a su llegada a Toluca.

Se espera que Hernán Bermúdez Requena sea ingresado este mismo jueves al penal del Altiplano tras la orden del juez Mario Elizondo Martínez, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Además, también se espera que se realice una primera audiencia de imputación por el caso de delincuencia organizada.

uD83DuDD34#AlMomento | Aterriza en el Aeropuerto de Toluca Hernán Bermúdez Requena, será trasladado al penal del Altiplano. Bermúdez fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre por ingresar de forma clandestina. pic.twitter.com/ZdhyqEKtZG — Animal Político (@Pajaropolitico) September 19, 2025

Actualmente, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de 'La Barredora', ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones. De acuerdo con información reportada por medios nacionales, en el penal del Altiplano se reforzó la seguridad para la llegada de Bermúdez Requena.

Hay que recordar que Bermúdez Requena enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco, delitos que motivaron la coordinación internacional para su detención. Además, tras su fuga del país, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó una ficha roja para localizarlo. Es así que el pasado 12 de septiembre fue detenido en Paraguay.

??uD83DuDEA8Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones. pic.twitter.com/EuGyY1RW5j — Azucena Uresti (@azucenau) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui