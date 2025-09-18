(VIDEO) Por amenaza de BOMBA en la UNAM desalojan a estudiantes de Economía y Derecho

Ciudad de México.- La violencia en el país sigue al alza y pareciera que ningún sector está exento. Ahora, la mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025, las facultades de Economía y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicadas en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, fueron desalojadas tras recibirse un reporte anónimo sobre una posible bomba instalada en el inmueble.

De acuerdo con la información oficial, durante la madrugada de este jueves se recibió un reporte anónimo sobre este posible atentado. El informante, de identidad desconocida, apuntó que el artefacto explosivo estaría instalado en los edificios A y B de la Facultad de Economía, cerca de Copilco, por lo que de inmediato se activó el Código Rojo. Al mismo tiempo, las autoridades educativas implementaron de los protocolos de seguridad correspondientes para estos casos.

Autoridades se movilizaron por una amenaza de bomba en CU. Foto: Internet

La decisión principal fue ordenar la evacuación preventiva de los inmuebles con el fin de garantizar la seguridad de estudiantes, académicos y personal administrativo.

En un comunicado difundido la mañana de este mismo jueves, la Facultad de Economía confirmó que se realizaron las medidas establecidas en el Protocolo en caso de artefacto explosivo, lo cual incluyó la suspensión total de las actividades académicas y administrativas hasta que se pudiera realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones. La dependencia académica explicó que igualmente se ejecutó una inspección detallada en busca de cualquier material sospechoso que representara un riesgo para la comunidad universitaria.

El desalojo se extendió a la Facultad de Derecho como medida precautoria, debido a su cercanía con la zona señalada en la amenaza. Elementos de seguridad universitaria y cuerpos especializados fueron desplegados para verificar la situación, manteniendo acordonadas las áreas mientras se desarrollaban los trabajos de revisión.

Hasta el momento, no se ha confirmado el hallazgo de algún artefacto explosivo en las instalaciones señaladas, sin embargo, las actividades quedaron suspendidas durante el resto de la jornada.

Autoridades, desalojan la Facultad de Administración, Derecho y Economía, por una supuesta amenaza de bomba. @UNAM_MX pic.twitter.com/apCiiABkU6 — ReporterosOriente (@reporterosote) September 18, 2025

¿Qué hacer ante una amenaza de bomba?

Ante una amenaza de bomba, las autoridades recomiendan seguir una serie de pasos clave para reducir riesgos y garantizar la seguridad:

Mantener la calma y desalojar de inmediato el área siguiendo las indicaciones de los responsables de seguridad.

No manipular objetos sospechosos ni regresar a las instalaciones hasta recibir la autorización oficial.

Avisar de inmediato a las autoridades en caso de detectar algún paquete, bolsa o dispositivo extraño.

Respetar los perímetros de seguridad y evitar difundir rumores que puedan generar pánico innecesario.

Atender las indicaciones de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes cuentan con la preparación para manejar este tipo de emergencias.

La aplicación de estas medidas es fundamental para proteger la integridad de las personas y permitir que los equipos especializados realicen su trabajo de verificación y neutralización en caso de que la amenaza resulte real.

Fuente: Tribuna del Yaqui