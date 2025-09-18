Ya está de vuelta en casa: Hallan con vida a Margarita, mujer desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este jueves la localización con vida de la señora Margarita Tarazón Rodríguez, de 63 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida apenas el día anterior en Hermosillo. La noticia fue comunicada a través de una ficha oficial de localización, desactivando así la alerta de búsqueda que se mantenía activa desde ayer.

La movilización para encontrar a la señora Tarazón comenzó el miércoles 17 de septiembre, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activara el Protocolo Alba. Según el reporte inicial, fue vista por última vez al salir de una vivienda en la colonia Álvaro Obregón sin un rumbo específico, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades, debido a su avanzada edad y problemas de salud.

En el boletín de búsqueda se especificaba que Margarita Tarazón padece esquizofrenia y requiere tratamiento psiquiátrico, una condición que añadía un factor de vulnerabilidad y urgencia para con su paradero. La ficha describía sus características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, malla azul con flores, camiseta y tenis grises, con el fin de facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

Tras la difusión de la alerta, la colaboración de la comunidad fue fundamental para compartir la información. Finalmente, este jueves, la Comisión de Búsqueda informó el resultado positivo del operativo. Las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias o el lugar exacto donde fue encontrada, ni sobre su estado de salud actual, limitándose a confirmar que se encuentra a salvo y de vuelta en casa.

La Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas Para el Estado de Sonora informa que, MARGARITA TARAZON RODRIGUEZ fue localizada con vida.u201cToda persona tiene un hogar, ayudu00e9mosle a regresaru201d.#Localizadaconvida Posted by Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas Para el Estado de Sonora on Thursday, September 18, 2025

Este mismo día la Fiscalía de Sonora informó que Emir Eugenio Ramírez Ayón, de 20 años de edad, reportado como desaparecido por su madre, fue encontrado con vida y en buen estado de salud, además, confirmó a las autoridades que su ausencia se debió a que salió de su natal Puerto Peñasco hacia San Luis Río Colorado para festejar con amigos desde el pasado 15 de septiembre.

Fuente: Tribuna