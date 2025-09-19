Accidente vial en San Ignacio Río Muerto: Conductora de pick up termina dentro de tienda

San Ignacio Río Muerto.- La noche de ayer jueves 9 de septiembre se registró un inusual accidente vehicular en la comunidad de San Ignacio Río Muerto, Sonora, cuando una camioneta terminó en el interior de una tienda de autoservicio, causando considerables daños materiales. Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas. En el suceso, una camioneta tipo pick up de color blanco y modelo reciente, chocó contra el establecimiento.

Dicha unidad era conducida por una mujer cuya identidad no ha sido revelada, quien impactó directamente contra la ventana de la tienda. De acuerdo con los reportes en el lugar de los hechos, todo parece indicar que el percance se originó a causa de un error por parte de la conductora. Presuntamente, al intentar maniobrar, en lugar de seleccionar la reversa, accionó la marcha hacia adelante y pisó el acelerador, lo que provocó que la unidad derribara la estructura.

Se informó que en la camioneta viajaban al menos tres mujeres, incluida la persona al volante. Inmediatamente después del suceso, acudieron al lugar paramédicos de la Cruz Roja para valorar la situación, quienes confirmaron que ninguna de las ocupantes del vehículo ni personas en la tienda presentaban lesiones. Asimismo, elementos de la Policía Municipal de San Ignacio Río Muerto se hicieron presentes para tomar conocimiento del accidente.

El automóvil terminó dentro de la tienda de autoservicio

Cabe recordar que la noche de este jueves 18 de septiembre ocurrió otro accidente de tránsito, en dicha ocasión en el fraccionamiento San Rafael, de Ciudad Obregón, que dejó como saldo una persona con lesiones. El percance, registrado poco después de las 19:00 horas, involucró a una motocicleta Italika, modelo 2020 y color azul marino, y a una camioneta tipo pick up, Mitsubishi de color blanco, propiedad de la empresa constructora Zato.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso tuvo lugar cuando la camioneta presuntamente realizó una maniobra de vuelta en U. Dicha acción habría provocado que le cortara el paso a la motocicleta, que circulaba por la misma vía y en la misma dirección. Como consecuencia, el vehículo de dos ruedas chocó contra el costado del automóvil. El conductor de la moto fue identificado como José Luis, de 45 años de edad, guardia de seguridad en el IMSS.

Fuente: Tribuna