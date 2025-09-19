Alerta en Ciudad Obregón: Reportan 'levantón' de mujer y disparos en la Faustino Félix

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades respondieron a un reporte de privación de libertad en la colonia Faustino Félix, al sur de Ciudad Obregón. El suceso, que tuvo lugar aproximadamente a las 19:00 horas de este viernes 19 de septiembre, ese desarrolló casi de manera simultánea con un reporte de detonaciones de arma de fuego en la cercana colonia Luis Echeverría, lo que llevó a una movilización de las fuerzas del orden.

Según las versiones extraoficiales, dos personas habrían sido levantadas en las calles Fernando Montes de Oca y Donato Guerra. Se trata de una mujer y un adolescente de 16 años de edad, presuntamente madre e hijo. Sin embargo, minutos después, el joven habría sido liberado y logró regresar al lugar de los hechos, aparentemente ileso, aunque su estado de salud específico no ha sido detallado por las autoridades.

En la escena del crimen, los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron dos casquillos percutidos de arma corta, lo que sugiere se realizaron disparos durante el suceso. La identidad de la mujer privada de su libertad no ha sido revelada, y hasta el momento, no se han reportado detenciones en relación con este hecho.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme acudieron al lugar para asegurar la zona y colaborar en la investigación. El sitio fue acordonado para permitir que los peritos de la AMIC realizaran las diligencias correspondientes y recabaran las evidencias necesarias para esclarecer lo sucedido.

Autoridades iniciaron las indagatorias para esclarecer el hecho

Fuente: Tribuna