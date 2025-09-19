Aterrorizaban a comerciantes: Caen seis miembros de banda de extorsionadores en Edomex

Ixtapaluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de seis individuos presuntamente implicados en un caso de extorsión contra una comerciante en el municipio de Ixtapaluca. La operación resultó en el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra José de Jesús 'N', Marco Antonio 'N', José Ernesto 'N', Gustavo 'N', Jonathan 'N' y Jazmín del Carmen 'N'.

Los hechos que motivaron la investigación se remontan al pasado 9 de septiembre, cuando, según la carpeta de investigación, la víctima se disponía a instalar su puesto de venta de ropa en un local de la comunidad de Santa Cruz Tlapacoya. En ese momento, los ahora detenidos se habrían presentado en el lugar para exigirle un pago periódico, conocido como "cuota", a cambio de permitirle realizar su actividad comercial.

De acuerdo con las indagatorias, para ejercer presión, los individuos presuntamente recurrieron a la intimidación, utilizando armas de fuego y realizando disparos al suelo para amedrentar a la víctima y obligarla a aceptar el pago de una cantidad mensual. Tras recibir la denuncia formal, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. El trabajo de investigación permitió identificar a los seis probables responsables.

Así como recabar las pruebas necesarias para que la autoridad judicial emitiera las respectivas órdenes de arresto. Tras esto, un operativo coordinado que culminó con la captura de los seis sospechosos en la colonia Centro, del municipio de Tlalnepantla. Posteriormente, fueron trasladados e ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedaron a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

Es importante señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, se les considera inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía mexiquense señaló que continúa con las investigaciones para determinar si los detenidos podrían estar vinculados a una red delictiva más amplia y si han participado en otros actos de extorsión contra comerciantes y pequeños empresarios en esta zona del oriente de la entidad.

Fuente: Tribuna y FGJEM