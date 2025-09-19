Balacera contra pollería de Guanajuato deja dos empleados muertos; una estaba embarazada

Irapuato, Guanajuato.- Dos trabajadores, un hombre y una mujer embarazada, perdieron la vida y una tercera persona resultó herida tras una agresión con arma de fuego perpetrada este viernes 19 de septiembre contra una pollería ubicada en el bulevar Los Reyes, de Irapuato, Guanajuato. El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas (local), generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Dulce Fuentes de 24 años. Personas cercanas la describieron como una mujer alegre y enfocada en sus metas. Con aproximadamente 5 meses de embarazo, Dulce veía en su futura maternidad una motivación para trabajar incansablemente. Su rutina incluía su jornada en la pollería y, al terminar, continuaba trabajando como repartidora en motocicleta, buscando asegurar un mejor futuro para ella y el hijo que esperaba.

Según los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, el ataque fue ejecutado por al menos un individuo que descendió de un vehículo de color oscuro. Sin mediar palabra, el sujeto abrió fuego directamente contra el establecimiento comercial, alcanzando a tres personas que se encontraban en el interior. La súbita agresión provocó que tanto empleados como clientes buscaran refugio detrás de los mostradores y el mobiliario del local.

Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos. En la escena se confirmó el deceso de un hombre, identificado como uno de los empleados del negocio. Las dos mujeres lesionadas fueron trasladadas de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Minutos después de su ingreso, se informó que Dulce Fuentes no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas. La tercera víctima, también mujer, continúa bajo observación médica.

Dulce Fuentes falleció en el hospital poco después de la balacera

Tras la balacera, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI) acordonaron el área para preservar la escena del crimen. El bulevar Los Reyes fue cerrado parcialmente a la circulación para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron el procesamiento del lugar, recolectando indicios balísticos y otras pruebas que serán integradas a la carpeta de investigación.

En paralelo, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) con el objetivo de localizar a los responsables, sin que hasta el momento se haya informado de alguna detención. El móvil del crimen aún no ha sido determinado oficialmente y será esclarecido conforme avancen las indagatorias de la FGE.

La SSCI emitió un comunicado oficial en el que condenó enérgicamente la agresión y confirmó el saldo de dos fallecidos y una mujer herida. Asimismo, personal del Centro de Atención Integral a Víctimas brindó apoyo psicológico y acompañamiento a los familiares que llegaron al lugar de los hechos. Comerciantes de la zona expresaron su preocupación por el suceso, manifestando temor ante la posibilidad de que el ataque esté vinculado a presiones de extorsión, una hipótesis que las autoridades investigarán.

