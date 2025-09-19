Caen dos estadounidenses que transportaban a tres migrantes en frontera Sonora - Arizona

Sierra Vista, Arizona.- Mediante el uso de sistemas de vigilancia tecnológica instalados en la zona fronteriza de Sonora y Arizona, se detectó el cruce no autorizado de tres individuos hacia Estados Unidos, cerca de las Montañas Huachuca. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que monitoreaban el sector observaron al grupo poco después de que ingresaran al territorio estadounidense y procedieron a movilizarse hacia la ubicación para una inspección.

Al aproximarse las unidades, los tres individuos abordaron un vehículo Nissan Maxima de color negro, cuyo conductor aceleró para evadir a los agentes. La Patrulla Fronteriza logró interceptar el automóvil en un camino rural cercano. Durante la revisión del vehículo, los agentes identificaron que el conductor y el pasajero del asiento delantero, ambos ciudadanos estadounidenses originarios de Phoenix, transportaban a tres indocumentados.

Dos de estos migrantes viajaban en el asiento trasero, mientras que el tercero fue localizado en la cajuela de la unidad. En consecuencia, todas las personas que se encontraban en el vehículo fueron detenidas. El conductor y su acompañante fueron arrestados y ahora enfrentan cargos federales por transporte de personas sin autorización legal. De los migrantes, dos son de nacionalidad mexicana y uno de nacionalidad hondureña.

Dichas personas fueron procesadas conforme a los protocolos de inmigración y se iniciaron los procedimientos para su deportación. Las autoridades reiteraron que el transporte de migrantes indocumentados conlleva graves consecuencias legales para los involucrados.

La persona que viajaba en la cajuela del vehículo

El Sector de Tucson desea que este decomiso sirva como un recordatorio para todos aquellos que estén contemplando el contrabando de extranjeros. Si contrabandeas, te arrestaremos, irás a prisión y arruinará tu vida. No arriesgues tu futuro por unos cuantos dólares. La Estación Brian A. Terry siempre está desmantelando el contrabando humano en el condado de Cochise", se lee en el comunicado la Patrulla Fronteriza.

Fuente: Tribuna