Ciudad Obregón: Agresión armada en la Luis Echeverría deja un hombre herido de bala

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este viernes 19 de septiembre, un hombre resultó herido por proyectiles de arma de fuego tras un ataque armado directo ocurrido al sur de Ciudad Obregón. Los hechos se registraron poco después de las 19:00 horas en el cruce de las calles Plan de Ayala y Privada 3, en la colonia Luis Echeverría, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba en la vía pública del mencionado lugar cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra para inmediatamente darse a la fuga con rumbo desconocido. El sonido de las detonaciones alertó a los vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron la presencia de autoridades a través del número de emergencias.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado. Tras revisarlo en el sitio, determinaron que era necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce el parte médico oficial sobre su estado de salud. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de Marina implementaron un operativo en el área.

Posteriormente, arribaron peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes se encargaron de procesar la escena y recolectar las evidencias balísticas para integrarlas a la carpeta de investigación. Al cierre de esta edición, las autoridades no han informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con el suceso, y se trabaja para esclarecer el móvil del ataque.

Corporaciones de seguridad resguardaron el lugar de los hechos

Fuente: Tribuna