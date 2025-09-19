Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, presunto líder de 'La Barredora'

Ciudad de México.- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y presunto líder de 'La Barredora', permanecerá en el Altiplano por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, ya que se le dictó prisión preventiva. Cabe señalar que esta tarde de viernes 19 de septiembre, el también conocido como 'El Abuelo' o 'El Comandante H' compareció ante el juez de Tabasco; se informó que se reservó su derecho a declarar sobre las acusaciones en su contra.

Bermúdez Requena está recluido en el penal de máxima seguridad el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, tras ser expulsado de Paraguay después de que en ese país se le vinculara con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ya que le dictaron prisión preventiva, Bermúdez Requena se quedará en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Esta tarde, TRIBUNA te informó que el titular de la Fiscalía de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, indicó que el presunto líder de 'La Barredora' podría alcanzar hasta 158 años de prisión.

Cabe señalar que el caso de Bermúdez Requena ha cobrado relevancia porque fue el responsable de la seguridad en Tabasco, mientras López Hernández era gobernador. El ahora senador de Morena es uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se ha cuestionado si él sabía o no las presuntas operaciones que realizaba su secretario; ante esto ha señalado que él mismo pidió que se hicieran las investigaciones y que está dispuesto a rendir cuentas ante las autoridades en caso de ser necesario.

Expulsado de Paraguay

Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay el pasado 12 de septiembre por ingresar a aquel país de forma clandestina y fue señalado por querer establecer una red criminal. Ante esto, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) informó que fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado vía aérea a Colombia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha estado al tanto del caso y ha pedido que sea investigado puntualmente, ya que también se le investiga por crimen organizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui