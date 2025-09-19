Frustran robo de siete costales de camarón en granja de Hermosillo; hay 11 detenidos

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes que 11 personas fueron arrestadas, vinculadas a proceso penal y se les impuso prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en el delito de robo de cultivos de camarón. Esto sucedió en las instalaciones de un campo acuícola ubicado en la comisaría de Miguel Alemán, en el municipio de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:40 horas del pasado 13 de septiembre, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal recibieron una llamada del coordinador de seguridad de la granja acuícola, quien reportó que minutos antes una camioneta tipo van, modelo atrasado y de color negro, había salido del predio con varios costales de camarón a bordo, cargados por varios sujetos desconocidos.

El encargado de seguridad indicó que no perdió de vista a los implicados, ya que los siguió en motocicleta hasta dar aviso a las autoridades, fue entonces que, aproximadamente a las 5:50 horas, los agentes arribaron al lugar y fueron interceptados por el denunciante, quien les señaló la camioneta que circulaba de sur a norte sobre la terracería que conduce a la granja, ubicada en la Carretera 26 entre las calles 28 Sur y 20 Sur.

Al abordar al conductor, identificado como Manuel de Jesús 'N', este mostró una actitud nerviosa y, durante la inspección visual del vehículo, se observó que una puerta trasera estaba abierta y al interior viajaban 10 personas más, localizando además siete costales con camarón cuya procedencia lícita no pudieron acreditar. Todos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación y solicitó su vinculación a proceso.

Los 11 implicados son: Cristian 'N', Manuel de Jesús 'N', Jorge Manuel 'N', Jesús Michel 'N', José Luis 'N', Cruz Arturo 'N', Jesús Pedro 'N', Luis Ezequiel 'N', Crisóforo 'N', Juan Antonio 'N' y Luciano 'N'. Durante la audiencia de control de detención, el juez determinó la legalidad de la detención, se formuló imputación y se vinculó a proceso a los señalados, tras lo que el juez decretó imponerles prisión preventiva justificada.

Por el robo de camarón a una granja acuícola once personas fueron vinculadas a proceso



Boletín completo: https://t.co/1wLoGeY6Dm pic.twitter.com/mTQvSRCoBf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 19, 2025

Dicha medida cautelar se tomó para garantizar el desarrollo del proceso, por lo que los señalados fueron internados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. La Fiscalía de Sonora aseguró que continuará fortaleciendo la investigación para determinar si existen otros involucrados en este delito.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora