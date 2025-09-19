Garita de Nogales: Descubren paquetes de narcóticos ocultos dentro de autobús comercial

Nogales, Arizona.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos efectuuaron una importante incautación de narcóticos durante una inspección de rutina en el Puerto de Entrada 'Mariposa', de Nogales, Sonora. El hallazgo se produjo en un autobús procedente de México, según informó Laura Hermosillo, directora de dicho puerto fronterizo. El hecho tuvo lugar en las primeras horas de este viernes 19 de septiembre.

Durante el proceso de revisión para vehículos comerciales, los agentes del CBP detectaron anomalías en la estructura del autobús. Una inspección más detallada reveló la presencia de varios paquetes ocultos dentro de la carrocería del vehículo. En total, se decomisaron 8.1 kilos de metanfetamina, 1.8 kilos de heroína y 907 gramos de cocaína. Las sustancias estaban empaquetadas de manera compacta, envueltas en cinta adhesiva de color café.

Asimismo estaban recubiertas con plástico transparente, un método comúnmente utilizado para intentar eludir la detección. La directora Hermosillo confirmó los detalles del decomiso, aunque el informe oficial emitido no especificó el nombre de la compañía de transporte a la que pertenece la unidad, ni se proporcionó información sobre la situación legal del conductor o si viajaban pasajeros en ese momento.

Los paquetes estaban ocultos dentro del autobús comercial

Este evento ocurre dentro de una tendencia de intentos de contrabando detectados durante el mes de septiembre en las diversas garitas de Nogales. Las autoridades reportaron una notable diversidad en los métodos para ocultar droga, que incluyen desde compartimentos secretos en vehículos particulares y vagones de tren, hasta el contrabando de narcóticos en equipajes y el método de adherir drogas al cuerpo de personas que intentan cruzar a pie.

Las estadísticas del mes reflejan la magnitud de la actividad en la zona. Con este último caso, suman ya nueve incautaciones relevantes en septiembre, que han resultado en el decomiso total de 358.3 kilos de metanfetamina, 209 mil192 pastillas de fentanilo, 17.6 kilos de heroína y 11.7 de cocaína. Estos resultados dejan en claro la vigilancia continua y los esfuerzos de las agencias federales para impedir el flujo de sustancias ilícitas a través de la frontera.

