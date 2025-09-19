Horror en Navojoa: Amenazó a su novia embarazada con un cuchillo para "sacarle al bebé"

Navojoa, Sonora.- Un hombre identificado como Jan Everardo 'N', de 18 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, por razón de género, cometido en agravio de una mujer de 18 años, quien era su pareja sentimental. Datos recabados en las investigaciones establecieron que el crimen sucedió el pasado 22 de agosto en un domicilio de la colonia Aeropuerto, en Navojoa.

El sujeto agredió física, verbal y psicoemocionalmente a la víctima embarazada, a quien intimidó con un cuchillo de cocina, amenazándola con extraerle al bebé con dicha arma. Posteriormente, el 26 de agosto, en el mismo domicilio, Jan Everardo 'N' volvió a agredir a la fémina con golpes y amenazas de muerte, intentando además incendiar la vivienda al manipular un cilindro de gas y prender fuego a un colchón en una de las recámaras.

Con estas conductas, el imputado ejerció violencia física, verbal y psicoemocional que vulneró gravemente el derecho de la víctima a vivir una vida libre de violencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso con la investigación y judicialización de delitos de violencia familiar y de género, garantizando justicia para las víctimas y seguridad para las familias sonorenses".

Jan Everardo "N" es vinculado a proceso por violencia familiar en Navojoa



Otro caso similar sucedió hace unos días en Navojoa. Un hombre llamado José Trinidad 'N', de 40 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, cometido en contra de su exconcubina, María de los Ángeles 'N', de 34 años. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los hechos ocurrieron en diferentes fechas y lugares de la ciudad.

El acusado realizó diversos actos de violencia contra la víctima con quien sostuvo una relación sentimental en el pasado. El primer hecho ocurrió el 15 de agosto de 2025, aproximadamente a las 3:40 horas horas, en un domicilio ubicado en la colonia 16 de Septiembre, donde el sujeto quebró el vidrio trasero del vehículo de su expareja. Asimismo, el 17 de agosto, el imputado le envió mensajes de amenaza a través de redes sociales.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora