Macabro hallazgo en Sinaloa: Abandonan cadáver envuelto en cobija en El Rosario

El Rosario, Sinaloa.- Este viernes 19 de septiembre de 2025, alrededor de las 06:50 horas, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre semienvuelto en una cobija. De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió sobre la carretera México 15, al sur de El Rosario, Sinaloa. Es necesario mencionar que hasta el momento no se reportan detenidos, ni tampoco hay sospechosos identificados de este macabro crimen.

Al parecer, fueron automovilistas quienes se percataron de la presencia del cadáver y, tras ello, se comunicaron con las autoridades para reportar el hallazgo. Una vez que arribaron al sitio, los elementos preventivos corroboraron los hechos y, un tiempo después, se contó con la presencia de agentes de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes procedieron a revisar con mayor atención los restos.

La víctima es un hombre del sexo masculino, envuelto en una cobija azul marino, que vestía pantalón de mezclilla azul y botas café de trabajo o tácticas. En la escena no se encontraron casquillos de arma de fuego, por lo que el motivo del homicidio sigue siendo un misterio. Estaremos al tanto de cualquier avance y, en caso de surgir nueva información, se la haremos saber a través de TRIBUNA.

Los delitos siguen en Sinaloa

Personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), para su identificación y posterior entrega a sus seres queridos. En Sinaloa, la violencia continúa y cada vez son más frecuentes delitos como privaciones de la libertad, homicidios, robos y denuncias sin resolver.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui