Madrugada violenta en Ciudad Obregón: A tempranas horas, localizan cuerpo sin vida

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no tiene horario en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más inseguras de México. Esta madrugada, corporaciones de distintos niveles de Gobierno Estatal y Federal desplegaron un amplio operativo en la región, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo sin vida en las inmediaciones del puente elevado de la calle 300 y la Carretera Federal 15, en las cercanías de una estación de servicio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 19 de septiembre, alrededor de las 05:20 horas, tiempo local, cuando a través del Servicio de Emergencias 911 se notificó sobre la presencia de una persona en la parte baja de la estructura vial. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), coordinados con agentes de la Policía Municipal de Cajeme acudieron de inmediato al lugar, donde confirmaron la situación.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Hallan cuerpo sin vida en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De inmediato, solicitaron el apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal del Ejército Mexicano para resguardar el área. Al arribar, las autoridades implementaron un cerco de seguridad y procedieron a acordonar la zona con cinta perimetral, a fin de impedir el acceso de civiles y preservar la escena. Trascendió de manera preliminar que el cuerpo habría sido encontrado envuelto en cobijas. De momento no se tienen mayores detalles sobre sus características físicas o identidad.

Minutos más tarde se sumaron al operativo peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron con el levantamiento de indicios; también se hizo presente personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), encargado de trasladar el cuerpo a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley. Igualmente, se desplegó un operativo para dar con los presuntos responsables, no obstante, los resultados han sido negativos.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil de este nuevo homicidio en Cajeme, así como la identidad del ahora occiso. La Fiscalía de Sonora continuará con las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables; cualquier nueva información sobre este hecho se compartirá en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui