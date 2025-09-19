Mario Alberto asesinó a mujer, la enterró en el patio y la dio por desaparecida en Sonora

Caborca, Sonora.- Un sujeto de nombre Mario Alberto 'N', de 39 años de edad, está acusado de los delitos de feminicidio y violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, cometidos en contra de una mujer de 33 años, en Caborca. Durante la audiencia inicial, un juez de control resolvió dictarle vinculación a proceso imponiéndole prisión preventiva justificada y otorgando un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) determinaron que la víctima fue vista con vida por última vez el 23 de mayo de 2018 en el departamento que habitaba junto al acusado, en la colonia Industrial. En ese periodo, la mujer fue privada de su libertad mediante violencia verbal y física; posteriormente, entre el 24 y 25 de mayo de 2018, Mario Alberto 'N' la habría matado con un disparo de arma de fuego en la cabeza.

En el mismo año, el señalado ocultó el cuerpo de la víctima al enterrarlo en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Honorato Pino, de Caborca, con el fin de impedir su localización y desviar la investigación. Fue hasta el 21 de mayo de 2021, gracias a información ajena al procesado, que se localizaron en dicho inmueble restos óseos que correspondieron a Rosario 'N', lo cual se determinó de manera científica por personal de Servicios Periciales.

Con esta resolución judicial, Mario Alberto 'N' permanecerá bajo prisión preventiva justificada, mientras el Ministerio Público continúa con la indagatoria complementaria para robustecer el caso. La Fiscalía de Sonora indicó que estas acciones "refrendan su compromiso inquebrantable de investigar con perspectiva de género los delitos cometidos contra las mujeres, garantizar justicia a las víctimas de feminicidio y actuar con firmeza contra quienes vulneren el derecho fundamental a la vida".

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 19, 2025

Otro cuerpo fue encontrado en Caborca apenas la mañana del pasado lunes 8 de septiembre. Elementos de diferentes corporaciones de seguridad desplegaron un operativo luego de que vecinos reportaran la presencia de una maleta sospechosa abandonada en la zona norte de la ciudad. Al revisar el contenido, autoridades confirmaron que en su interior se encontraba los restos de un hombre, cuya identidad no ha sido revelada.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora