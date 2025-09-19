No fue 'levantón': FGJES investiga caso de joven estudiante; fue víctima de extorsión en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta tarde de viernes 19 de septiembre, TRIBUNA te dio a conocer un presunto 'levantón' en el que una estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) habría sido víctima. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se trató en realidad de una extorsión vía telefónica.

Los hechos derivaron de un reporte ciudadano recibido a través de la línea anónima 089 y se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y localización que permitieron ubicar a una joven de 18 años, "quien fue víctima de un engaño telefónico con fines de extorsión".

De acuerdo con la información compartida por la FGJES, los familiares de la afectada señalaron que recibieron llamadas del número (644) 195 73 58, en las que un sujeto que se identificó como integrante de un grupo delictivo que exigía una suma de dinero asegurando tener privada de la libertad a una víctima, lo cual nunca ocurrió.

Mientras esto, la joven habría sido extorsionada y se le mantuvo ocupada vía telefónica, impidiéndole que terminara la llamada para evitar el contacto con sus familiares. "Tras labores de campo y coordinación con unidades operativas de los tres niveles de gobierno, se logró ubicar a la persona sana y salva. La joven fue asegurada en condiciones íntegras, confirmándose que no había estado en ningún momento privada de la libertad", señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mediante un comunicado. Se dijo que la joven tiene por nombre Genoveba y estudia el primer semestre de la carrera de Administración de Empresas en Itson.

La FGJES llamó a la ciudadanía a mantener la calma ante este tipo de llamadas de extorsión telefónica, colgar de inmediato y reportar de manera directa a las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

¿Cómo protegerte de este tipo de engaños telefónicos?

No abrir enlaces desconocidos en WhatsApp.

Si alguien te llama diciendo que está afuera de tu casa: cuelga de inmediato y llama al 911 o al 089.

escarga la aplicación Antiextorsión Sonora de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sonora, creada para detectar números telefónicos usados en extorsiones.

