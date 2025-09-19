Noche violenta en Juárez, Nuevo León: Con un arma blanca, ejecutan a un masculino

Juárez, Nuevo León.- La noche de este jueves 18 de septiembre, autoridades de distintos niveles de Gobierno Estatal de Nuevo León y Federal implementaron un operativo en el municipio de Juárez, luego de que se reportara el hallazgo de un hombre sin vida, el cual presentaba heridas producidas por arma blanca en la colonia Fuentes de Piedra. Por estos hechos violentos no se han reportado personas detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ópalo y Topacio. En ese lugar, sujetos no identificados agredieron con un objeto punzocortante a un masculino, hasta que lo dejaron tirado en la vía pública; luego, huyeron hacia una dirección desconocida.

Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferente órdenes del Gobierno, incluidos elementos de la Policía Municipal de Juárez, de la Guardia Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las instancias correspondientes para iniciar con las investigaciones.

La persona fallecida fue identificada de manera preliminar como Pedro F., de 40 años de edad, quien presuntamente trabajaba en la Red Estatal de Autopistas. La información trascendió de forma extraoficial, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme su identidad ni las circunstancias que rodearon la agresión.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar de los hechos para realizar las primeras indagatorias y levantar los indicios necesarios. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo y su traslado para practicar la necropsia de ley, con el objetivo de esclarecer con precisión las causas de la muerte. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables ni se ha informado si el ataque estuvo relacionado con algún conflicto personal o con otro tipo de circunstancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui