Reportan 'levantón' de estudiante de Itson en Ciudad Obregón; se la llevaron cuando esperaba el camión

Ciudad Obregón, Sonora.- El reporte de la privación ilegal de la libertad o 'levantón', como comúnmente se le llama, de una joven por fuera del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) está causando pánico entre la sociedad de Ciudad Obregón. Esta tarde viernes 19 de septiembre de 2025 se dio el reporte de que sujetos se habrían llevado a la mujer, mientras ella estaba esperando el camión.

De acuerdo con información extraoficial, la chica es alumna del Itson y, al salir de las instalaciones de Itson Centro, por la calle 5 de febrero de Ciudad Obregón, se dirigió a la parada del camión donde unos sujetos la subieron a un vehículo por la fuerza. Los hechos se habrían dado a las 15:30 horas de este viernes. La chica supuestamente es estudiante de Administración de Empresas, cursa actualmente el primer semestre de la carrera y se identificó como Genoveva, de 18 años, quien supuestamente vive en Esperanza. Los hechos también fueron relatados por testigos visuales que aseguran que vieron la escena y que todo sucedió tan rápido que la joven no tuvo tiempo de poder pedir ayuda.

La joven habría sido llevada por la fuerza

De momento, las autoridades de la Policía Municipal o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no han emitido información oficial para confirmar o desmentir la noticia. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información más precisa sobre las investigaciones que corresponden por ley. También se sabe que las clases continuaron con normalidad, pues en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora todavía se encuentran alumnos. La universidad tampoco ha emitido algún comunicado sobre los hechos.+

Informan sobre la desaparición de Margarita

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre la localización con vida de Margarita Tarazón Rodríguez, de 63 años de edad. La mujer había sido vista por última vez en Hermosillo, Sonora, el pasado 17 de septiembre. Se comunicó que Margarita se encontraba deambulando por las calles, ya que padece de esquizofrenia y toma tratamiento para ello, pero ya se encuentra con su familia, en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.

#Sonora | El embajador de EU en México, Ronald Johnson, resaltó los resultados que ha dejado la Unidad Fronteriza de Sonora, afirmando que ahora la frontera entre ambos países es "más segura y más fuerte"uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDF35 pic.twitter.com/itAIOQ4kSj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui