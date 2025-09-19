Revelan identidad de ciclista asesinado al sur de Ciudad Obregón; sicarios lo atacaron

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 19 de septiembre, las autoridades confirmaron la identidad del ciclista que perdió la vida en un ataque armado ocurrido en el fraccionamiento Aves del Castillo Utrateck, ubicado al sur de Ciudad Obregón. El proceso de reconocimiento del cuerpo tuvo lugar durante la mañana de este día en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, especializada en casos de homicidio.

Familiares acudieron a la mencionada instancia para identificar a la víctima, quien en vida respondía al nombre de Ángel Giovanni M. E., de 35 años de edad. Se informó que esta persona residía en el mismo fraccionamiento donde tuvo lugar el crimen. Todo ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas de ayer jueves, en las calles Tucán y Cenzontle, donde el hombre fue encontrado tendido en la banqueta, junto a su bicicleta.

En las cercanías, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron cuatro casquillos percutidos, presuntamente de un arma calibre 9 milímetros. Según los reportes iniciales, la víctima presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza, lo que ocasionó su fallecimiento en el sitio, a pesar de la rápida respuesta de los socorristas de la Cruz Roja, quienes atendieron el llamado de emergencia.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cuerpo para realizar la autopsia de ley y los trámites legales pertinentes. Las investigaciones de las autoridades siguen su marcha para esclarecer los detalles de este lamentable acontecimiento y dar con quienes resulten responsables.

Autoridades policiales y militares se hicieron presentes en la escena

Hay que mencionar que esto sucede 2 días después de otra balacera ocurrida en Ciudad Obregón. La noche del pasado miércoles se registró un intento de homicidio en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de la ciudad. Como saldo, un joven resultó lesionado y requirió ser trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica. El reporte de disparos tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas sobre la calle El Toro, entre Altadena y Hermosa.

Fuente: Tribuna